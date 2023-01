Jasnowidz Jackowski przepowiada koszmar! W tym mieście będą barykady na ulicach i wiele kłótni. Straszna przepowiednia na 2023 rok

Krzysztof Jackowski jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawanych jasnowidzów we współczesnej Polsce. Swoimi wizjami i przepowiedniami przyszłości dzieli się ze słuchaczami głównie za pośrednictwem kanału, który prowadzi na platformie YouTube. Tym razem dziennikarze "Super Expressu" udali się do jasnowidza Jackowskiego, by zapytać go o to, co wydarzy się w 2023 roku w Toruniu? Czy to będzie dla niech dobry rok, czy raczej czeka ich ciężkie 12 miesięcy? W rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Jackowski nie krył, że jego wizja nie napawa optymizmem. Co takiego ujrzał? Jak według Krzysztofa Jackowskiego potoczą się losy życia społecznego w Toruniu w 2023 roku? Przeczytaj najnowszą przepowiednię.

Krzysztof Jackowski w swojej wizji na 2023 rok zobaczył barykady na ulicach Torunia. W mieście ma być wiele kłótni.Zgodnie z przepowiednią jasnowidza Jackowskiego barykady maną stanąć w poprzek ulic. Jasnowidz Jackowski jest pewny, że rok 2023 nie będzie normalny dla mieszkańców Torunia.

Krzysztof Jackowski przewiduje, że wybory się nie odbędą, a nami będzie rządziła Komisja Tymczasowa, na którą wszyscy będziemy się zgadzać.

- Dla nas nie będzie to miało żadnego znaczenia kto wygra i jaka siła będzie rządzić. My będziemy mieli zupełnie inne kłopoty. Wcale nie jest takie pewne czy nasz kraj, poszczególne regiony zachowają w przyszłości suwerenność. Ja mówię coś co nie ma sensu ale proszę pamiętać, że dwa lata temu ja mówiąc wtedy o tym, że będzie wojna też wtedy to nie miało sensu - mówi nam Krzysztof Jackowski.

Co w 2023 roku czeka mieszkańców Torunia?

- Dla Torunia jaki to będzie rok kłótliwy. Rok wielkich kłótni. Tak mi się kojarzy. Ja to czuje więc to od razu mówię. Ja boje się tego powiedzieć. To będzie rok kłótliwy i będzie barykada na ulicy. Barykady. Widzę zabarykadowana ulice. Widzę leżące rzeczy na ulicy, aby nie przejechać - przepowiedział rok 2023 jasnowidz Jackowski.