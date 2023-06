Tragiczne wieści

Jechali na wakacje, gdy zdarzył się drogowy horror. Rodzina z Włocławka zginęła na Węgrzech

km | korz 9:33 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Bilans tragicznego wypadku, do którego doszło w poniedziałek (19 czerwca 2023 r.) na drodze ekspresowej M86 w kierunku Szombathely na zachodzie Węgier jest trudny do opisania. Zginęły trzy osoby, w tym 4-letnie dziecko. Naszemu dziennikarzowi udało się potwierdzić, że ofiary to rodzina z Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie).