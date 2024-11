Jeden z najwybitniejszych twórców przyjedzie do Torunia. Zdobył pięć Oscarów

Festiwal EnergaCAMERIMAGE jest najważniejszym wydarzeniem filmowym na świecie, poświęconym sztuce autorów zdjęć. Co roku gromadzi w Toruniu twórców i pasjonatów kina z całego świata, którzy spotykają się, by celebrować kino i podziwiać najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie sztuki filmowej. Festiwal to nie tylko pokazy filmów, ale również panele dyskusyjne, spotkania z twórcami, warsztaty oraz konkursy dla młodych twórców. W tegorocznej edycji Festiwalu udział wezmą m.in. Cate Blanchett, Ed Lachman, Hiroyuki Sanada czy Gianfranco Rosi. Zapraszamy do Torunia! To niepowtarzalna okazja, aby spotkać się z artystami, którzy na co dzień kształtują oblicze współczesnego kina. Wizyta Alfonso Cuaróna, będzie bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji EnergaCAMERIMAGE - tak Tondel zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniu.