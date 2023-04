To był czarny poniedziałek na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. Przed godziną 13:30, w Małym Czystem (gmina Stolno), na drodze krajowej prowadzącej z Torunia do Gdańska doszło do wypadku. Według wstępnych ustaleń jadący w stronę Grudziądza kierowca BMW zjechał na przeciwny pas jezdni. Na razie nie wiadomo, jak do tego doszło. Czy to był błąd kierowcy, czy też samochód wpadł w poślizg? Na te pytania będą starali się odpowiedzieć śledczy. BMW uderzyło w Opla Astrę. Następnie osobowe BMW wpadło pod maskę wielkiej ciężarówki. Na miejscu wypadku szybko pojawiły się służby ratunkowe. Kierowca BMW był zakleszczony w swoim samochodzie. Strażacy szybko wyciągnęli go z samochodu. Podjęto próbę reanimacji. Niestety, mimo walki o jego życie nie udało się uratować poszkodowanego. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Kulturysta i żołnierz WOT zginął w koszmarnym wypadku w Małym Czystem

Reporter "Super Expressu" ustalił, że kierowca, który zginął w wypadku to mieszkaniec Grudziądza. To nie była anonimowa postać. Mężczyzna był kulturystą i żołnierzem Wojsk Ochrony Terytorialnej. Rafał D. pracował też jako trener w Geotermii Grudziądz. Na jej oficjalnym profilu został zamieszczony wzruszający wpis.

- Doszła do nas tragiczna wiadomość, że dzisiejszego dnia odszedł nasz wspaniały kolega i współpracownik Rafał. Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia kierowane do Rodziny i Przyjaciół Rafała. Rafale, już nam Ciebie brakuje - przekazali przedstawiciele Geotermii Grudziądz.

Rodzinie i bliskim mężczyzny składamy wyrazy współczucia. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie. Do wszystkich kierowców i innych uczestników ruchu drogowego apelujemy o ostrożną jazdę. Warunki na drogach są ostatnimi czasy wyjątkowo zdradliwe.

