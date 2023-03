i Autor: Shutterstock zatrzymany

Nieprawdopodobne, a jednak

Groził partnerce i odegrał scenę z GTA na taksówkarzu. Sebastian wpadł po policyjnej obławie. Na jaw wychodzą mroczne fakty

km | Mariusz Korzus 10:11

Wracamy do sprawy policyjnej obławy za Sebastianem Ć. w Aleksandrowie Kujawskim. Zatrzymany 37-latek odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz kierowanie gróźb. To, co zrobił taksówkarzami niektórym przypomina sceny z serii gier Grand Theft Auto. Reporter "Super Expressu" ma nowe ustalenia w sprawie zachowania mężczyzny.