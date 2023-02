Potężna pseudohodowla pod Inowrocławiem! Zwierzęta cierpiały od lat. Posklejana sierść i życie we własnych odchodach to był tylko początek [ZDJĘCIA]

- Czekamy na odkodowanie monitoringu z tego zdarzenia - mówi nam prokurator pułkownik Łukasz Kawalec, zastępca prokuratora rejonowego do sprawa wojskowych Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Południe. To właśnie przedstawiciele tej prokuratury zajmują się sprawa zadymy, jaka miała miejsce 1 stycznia 2023 roku, w godzinach porannych w Kruszwicy.

Kruszwica. Jakub Krzewina dotkliwie pobił Sebastiana Urbaniaka?!

Z tego niewielkiego miasta pochodzi Jakub Krzewina (34 l.). To mistrz i rekordzista świata w biegu sztafetowym 4x400 metrów. Krzewina to jeszcze niedawno idol Sebastiana Urbaniaka (22 l.). Ten biega na 400 metrów przez płotki. Na mistrzostwach Polski zdobył już brązowy i srebrny medal.

W noc sylwestrową Urbaniak bawił się z przyjaciółmi. Gdy zabrakło alkoholu, poszedł do miejscowego sklepu. Zapewnia, że gdy szedł ulicą, w oknie jednego z bloków zobaczył Ewę Swobodę. Ta noc sylwestrową spędzała 400 kilometrów od Kruszwicy. Urbaniak zapukał do drzwi mieszkania, w którym miała być najszybsza polska sprinterka. Zamiast niej, w drzwiach stanął Jakub Krzewina. Do tego momentu relacje biegaczy się zgadzają. Na pewno po spotkaniu Urbaniak trafił do szpitala. Miał złamaną nogę. Tam przeszedł operację. To jego rodzice powiadomili policję o spotkaniu biegaczy.

Prokuratorskie zarzuty dla Jakuba Krzewiny. Rekordzista świata nie przyznaje się do winy

Następnego dnia, czyli 2 stycznia, Jakub Krzewina stawił się na policji w towarzystwie swojego adwokata. Mistrz świata usłyszał prokuratorskie zarzuty. Obecnie biegacze walczą na oświadczenia. Krzewina zapewnia, że nie tylko jest niewinny ale też jego młodszy kolega naruszył jego mir domowy. Na szczęście dla śledczych, nie będą potrzebne badania na wykrywaczu kłamstw. Który z biegaczy mówi prawdę? Okazało się, że całe zdarzenie z ich udziałem zostało nagrane.

Pierwszy nagranie - jak tylko zostanie ono odkodowane - obejrzy wojskowy prokurator. Sprawą zajmuje się wojskowa prokuratura, ponieważ Jakub Krzewina jest zawodowym żołnierzem. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

