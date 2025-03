Kalendarzowa wiosna coraz bliżej. Kiedy wróci ciepło? IMGW wskazuje daty

Autor:

Jaka pogoda na początku wiosny?

Czy wraz z początkiem kalendarzowej wiosny nastąpi zmiana pogody? Patrząc na prognozę IMGW, wygląda na to, że pod koniec trwającego tygodnia temperatura wzrośnie. Termometry mają wskazywać nawet 15°C. Niestety, nie wszędzie ma być tak ciepło. Prognozowana temperatura nad morzem to zaledwie 6-9°C. Niestety, wraz z ociepleniem, do Polski wróci deszcz. Wszystko przez nasuwający się niż.

Podobna pogoda ma nam towarzyszyć również podczas pierwszego weekendu wiosny 22-23 marca. Sobota będzie deszczowa, z dość zróżnicowaną temperaturą. Na południu i w centrum kraju oraz nad morzem zaledwie 5-8°C. Cieplej na północnym wschodzie i zachodzie, nawet do 12°C. Pojawi się też silniejszy wiatr, który zostanie z nami również w niedzielę. Tego dnia na termometrach maksymalnie od 10°C do 14°C, jedynie w obszarach podgórskich nieco chłodniej. Tam od 6°C do 10°C. Z powodu wiatru odczuwalna temperatura będzie niższa.

Tęgi mróz na koniec zimy

Wiosenne ocieplenie będzie więc nieznaczne. Co więcej, początek trwającego tygodnia zapowiada się na zimny, acz słoneczny. We wtorek (18 marca) pogodnie, jedynie we wschodniej i północnej Polsce więcej chmur i tam możliwe deszcz ze śniegiem lub śnieg. Noc będzie bardzo zimna, na Podhalu temperatura spadnie do –14°C. W ciągu dnia około zera w tej części kraju, we wschodniej Polsce 2°C, zaś w zachodniej do 8°C, i tam najcieplej. Ostatnie dni kalendarzowej zimy będą słoneczne i cieplejsze. W dniach 19-20 marca na termometrach maksymalnie nawet do 14°C w zachodniej Polsce.

🌨️Tydzień zacznie się chłodno i z opadami śniegu. Od wt. do czw. pogoda się poprawi, a wyż zapewni sporą ilość słońca☀️. Wraz z początkiem kalendarzowej wiosny pojawi się więcej chmur i deszczu, ale temp. w ciągu dnia będzie powyżej 10°C🌡️.ℹ️https://t.co/NAE9YTXZWL#IMGW pic.twitter.com/vrq1IEln3k— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 17, 2025

Sonda Czy nie możesz się już doczekać wiosny? Tak Nie Nie mam zdania