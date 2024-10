W sobotnie popołudnie kibice KS Apatora Toruń mieli mnóstwo powodów do radości. Wynik - to jedno. Ogłoszenie transferów Mikkela Michelsena i Jana Kvecha - to drugie. Fani "Aniołów" pamiętali również o pożegnaniu Pawła Przedpełskiego, który odchodzi do Stali Rzeszów. Ostatni mecz sezonu 2024 przyniósł dobrą frekwencję - na trybunach zasiadło ponad 11,5 tysiąca widzów. - Cieszymy się, że kibice przychodzą na stadion i nas dopingują, nawet mimo różnych przeciwności. Cieszy, że znowu w Toruniu mamy modę na sport, a przede wszystkim na żużel - powiedziała nam prezes Ilona Termińska.

Fotorelację z meczu Apator - Stal znajdziecie w poniższej galerii. Mamy piękne obrazki z trybun, pomeczowej foty i walki na torze!

KS Apator Toruń - ebut.pl Stal Gorzów 54:36

ebut.pl Stal Gorzów - 36

1. Martin Vaculik - 3 (2,1,w,-,-)

2. Szymon Woźniak - 9+1 (2,0,1,3,2,1*)

3. Oskar Fajfer - 9+1 (0,3,1*,1,1*,3)

4. Jakub Miśkowiak - 9 (2,0,2,0,3,2)

5. Anders Thomsen - 0 (0,d,-,-)

6. Oskar Paluch - 6+1 (1,1*,1,2,1)

7. Jakub Stojanowski - 0 (0,-,0)

8. brak zawodnika

KS Apator Toruń - 54

9. Patryk Dudek - 12+1 (3,2*,2*,2,3)

10. Robert Lambert - 12 (3,3,3,3,-)

11. Paweł Przedpełski - 10 (1,2,3,2,2)

12. Wiktor Lampart - 3+1 (1,1*,1,0)

13. Emil Sajfutdinow - 9 (3,3,3,-.-)

14. Antoni Kawczyński - 3 (3,0,0,0,d)

15. Krzysztof Lewandowski - 5+3 (2*,2*,1*,0)

16. Nicolai Heiselberg - NS

Bieg po biegu:

1. (60,64) Dudek, Vaculik, Przedpełski, Fajfer - 4:2

2. (60,85) Kawczyński, Lewandowski, Paluch, Stojanowski - 5:1 (9:3)

3. (59,98) Sajfutdinow, Woźniak, Lampart, Thomsen - 4:2 (13:5)

4. (59,86) Lambert, Miśkowiak, Paluch, Kawczyński - 3:3 (16:8)

5. (61,94) Fajfer, Przedpełski, Lampart, Miśkowiak - 3:3 (19:11)

6. (60,75) Sajfutdinow, Lewandowski, Vaculik, Woźniak - 5:1 (24:12)

7. (60,68) Lambert, Dudek, Paluch, Thomsen (d4) - 5:1 (29:13)

8. (62,20) Sajfutdinow, Fajfer, Miśkowiak, Kawczyński - 3:3 (32:16)

9. (brak czasu, wyścig zaliczony po upadku) Lambert, Dudek, Woźniak, Vaculik (w) - 5:1 (37:17)

10. (61,97) Przedpełski, Paluch, Lampart, Miśkowiak - 4:2 (41:19)

11. (61,38) Miśkowiak, Dudek, Fajfer, Lampart - 2:4 (43:23)

12. (61,46) Woźniak, Przedpełski, Lewandowski, Stojanowski - 3:3 (46:26)

13. (61,35) Lambert, Woźniak, Fajfer, Kawczyński - 3:3 (49:29)

14. (61,59) Fajfer, Przedpełski, Paluch, Kawczyński (d4) - 2:4 (51:33)

15. (61,57) Dudek, Miśkowiak, Woźniak, Lewandowski - 3:3 (54:36)