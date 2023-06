Kierowca autobusu MZK w Toruniu potrącił kobietę na pasach. Ofiara nie żyje

Elana Toruń awansowała do 3. Ligi! Eksplozja radości [ZDJĘCIA, WIDEO]

Łzy same płyną do oczu

Do wypadku doszło 7 czerwca, przed godziną 16:00 na ul. Dziewulskiego w Toruniu. To było słoneczne, ciepłe popołudnie. 73-letnia torunianka przechodziła przez pasy. Wtedy rozegrał się dramat. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 59-letni kierujący autobusem miejskim nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie na oznakowanym przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do jej potrącenia - wyjaśnia mł. asp. Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu.

- 73-letnia torunianka została przetransportowana do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarła. Kierujący autobusem został na miejscu przebadany na zawartość alkoholu w organizmie lub środków działających podobnie. Mężczyzna był trzeźwy - dodała mł. asp. Bocian.

Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśni policyjne śledztwo, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód. Rodzinie i bliskim zmarłej składamy wyrazy współczucia. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność na drogach. Do tematu będziemy wracać w lokalnym oddziale "Super Expressu".

