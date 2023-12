Klub z Torunia ogłosił powrót ważnego sponsora. "Wracamy do normalności"

Pracownica toruńskiego hotelu ofiarą recydywisty! To nie pierwszy "popis" mężczyzny

Kibice z Torunia dostali przyjemny prezent na mikołajki. W czasach sponsorowania Twardych Pierników przez Polski Cukier, ekipa z grodu Kopernika odnosiła konkretne sukcesy. Zdobyła m.in. mistrzostwo Polski. W czerwcu 2021 roku Krajowa Spółka Cukrowa zakończyła 11-letnią współpracę. Nie brakowało głosów, że jest to decyzja polityczna. Dzięki zaangażowaniu lokalnych sponsorów i tytanicznej pracy ekipy klubu, udało się przetrwać trudne momenty i już pod nazwą Arriva Twarde Pierniki uratować koszykarską ekstraklasę dla Torunia. Powrót ważnego sponsora przyjęto z dużym entuzjazmem. - Dziękujemy i wierzymy, że nasze partnerstwo przyniesie wiele korzyści dla obu stron w nadchodzącej przyszłości - czytamy w komunikacie klubu.

- Gratulacje! To bardzo dobra wiadomość dla toruńskiego basketu. Szkoda tylko ostatnich lat. Przypomnę, że nagle została zerwana wieloletnia współpraca, a spółka zaangażowała się we wspieranie innych drużyn koszykarskich. Tak czy siak, wracamy do normalności! - napisał w mediach społecznościowych poseł Arkadiusz Myrcha z KO, prywatnie sympatyk Twardych Pierników.

Początek sezonu 2023/24 jest dla torunian dość udany. Podopieczni trenera Suboticia wygrali już pięć spotkań i plan jakim jest utrzymanie w Orlen Basket Lidze zmierza ku realizacji.