Kobieta upokarzana w kościele podczas rekolekcji w Toruniu. Kontrowersyjna decyzja prokuratury

Półnaga dziewczyna ciągnięta na smyczy, wyzywana, obrażana i brutalnie poniżana - takich scen podczas rekolekcji w Toruniu nie spodziewał się nikt, a na pewno nie młodzież, która w marcu 2023 roku pojawiła się w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu. - Zamknij ryj, szmato! Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Jesteś moim kundlem! - krzyczał aktor do dziewczyny, która jest wyjątkowo skąpo ubrana. Uczniowie, którzy przyszli na rekolekcje uwieczniali ten "spektakl" grupy ELO telefonami. W naszym serwisie publikowaliśmy nagrania, otrzymane od kolegów i koleżanek z "Tylko Toruń".

Ksiądz przepraszał za skandaliczne rekolekcje w Toruniu. Oni zawiadomili prokuraturę

- Scena przedstawiała grupę nastolatków, którzy szli i popijali alkohol. Oczywiście butelki były puste, w jednej było troszeczkę napoju niealkoholowego. Grupa młodzieży szuka w ten sposób szczęścia. Wcześniej mieliśmy komentarz, scenka była jego kontynuacją. Dziewczyna siedziała na ławce, do niej się dosiedli, zaproponowali wspólne picie. Doszło do przytulenia, pokazania do czego prowadzi spożywanie alkoholu, jakie są niebezpieczeństwa. Później scenka pokazywała wykorzystanie, można powiedzieć imitację. Nie doszło do wykorzystania seksualnego - powiedział ks. Mariusz Piotr Wojnowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej i organizator rekolekcji.

- Podczas tego padły mocne, przykre słowa. Mi jako współorganizatorowi jest bardzo przykro z tego powodu - dodał kapłan. Zawiadomienie do prokuratury złożyli przedstawiciele organizacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Podobnie postąpili radni Koalicji Obywatelskiej Margeta Skerska-Roman, Bartosz Szymański i Piotr Lenkiewicz, którzy zgłosili do Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ich zdaniem w kościele przy ulicy Wyszyńskiego doszło do obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie świątyni oraz do niedopełnienia obowiązków przez katechetów i nauczycieli. Z kolei posłanka Joanna Scheuring-Wielgus kierowała pytania do kuratorium.

Prokuratura odmawia śledztwa ws. rekolekcji w Toruniu

Zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa pokazał w mediach społecznościowych m.in. radny Szymański. - W sumie nie wiem jak to skomentować - stwierdził w poście, który zamieszczamy poniżej. Wiemy na pewno, że Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód nie zajmie się tą sprawą. Pod tekstem prezentujemy wam galerię, związaną z tematem. Możecie zobaczyć również znane na całą Polskę nagranie. Jeżeli pojawią się nowe okoliczności, to rzecz jasna będziemy o tym informować w toruńskim oddziale "Super Expressu".