Rekolekcje w Toruniu: wideo obiegło internet

Sceny z pierwszego dnia Toruńskiego Spotkania Młodych - rekolekcji miejskich dla uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych nie schodzą z pierwszych stron gazet. Jako pierwszy nagrania opublikował serwis "Tylko Toruń", a potem rozniosły się one po mediach społecznościowych. Cała Polska ogląda filmiki z "przedstawienia", podczas którego mężczyzna wyzywa półnagą kobietę od "kundli", "szmat" i poniża ją w brutalny sposób. - Grupa ELO, którą poprosiliśmy o współpracę, prowadziła już kilka podobnych rekolekcji. Jeśli zaś chodzi o tę scenę, to jest mi przykro, bo trochę poniosły ich emocje i prawdą jest, że były wśród uczestników osoby niepełnoletnie - tłumaczył ksiądz Mariusz Piotr Wojnowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej i współorganizator rekolekcji.

Joanna Scheuring-Wielgus ostro o rekolekcjach w Toruniu! Wysyła pytania do Kuratorium

- Teatr i sztuka rządzą się swoimi prawami. Często mają szokować, skłaniać do refleksji, ale o tym czy i na co pójść do teatru każdy z nas podejmuje decyzję sam. Czyta opis przedstawienia i wtedy decyduje czy kupić bilet i zasiąść na widowni. A za osoby niepełnoletnie decyzję podejmują rodzice. W Toruniu młodzież spodziewała się mszy rekolekcyjnej, dostała żenujący, pornograficzny, masochistyczny pokaz - podkreśla posłanka i działaczka lewicowa z Torunia Joanna Scheuring-Wielgus. Podczas wtorkowej konferencji prasowej, posłanka zapewniła, że będzie aktywnie działać w tej sprawie. Jej zdaniem taka forma przekazu jest absolutnie niedopuszczalna. Oto lista pytań, którą Scheuring-Wielgus przekazała Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty:

Czy scenariusz spektaklu znało Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty i czy wyraziło na jego wystawienie w kościele zgodę?

Czy zgodę na udział dzieci w TAKIM spektaklu wyrazili dyrektorzy szkół? Czy przestawiono im scenariusz pokazu?

Czy organizatorzy rekolekcji (Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej) wiedzieli co zostanie pokazane młodym ludziom? Czy się na to zgodzili?

Czy młodzi ludzie uczestniczący w rekolekcjach byli uprzedzeni o tym, co zobaczą?

Czy, w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na udział dzieci w TAKIM przestawieniu wyrazili rodzice? Czy byli pytani o opinię?

Czy grupa ELO dostała za rekolekcje wynagrodzenie? W jakiej wysokości?

Posłanka podkreśla, że jeżeli organizatorzy chcieli zszokować uczestników, to jak najbardziej im się to udało. Nagrania rzeczywiście krążą po całym kraju, a głosy oburzenia są odmieniane przez wszystkie przypadki.

Ksiądz z Torunia będzie miał kłopoty. Rekolekcjami zajmie się prokuratura?

Zawiadomienie do prokuratury złożyli przedstawiciele organizacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Uzasadnienie takiego działania znajdziemy w ich mediach społecznościowych.

- Polski kodeks karny zakazuje pokazywania dzieciom scen z użyciem przemocy, zwłaszcza nacechowanych elementami przemocy seksualnej. Dlatego w dniu jutrzejszym (środa, 29 marca 2023 r. - dop. red.) przygotujemy w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa - podkreślają działacze. Czy to oznacza kłopoty księdza lub aktorów z grupy ELO? Tego na razie nie przesądzamy, ale jedno jest pewne - o takiej sławie kościół św. Maksymiliana Kolbego na pewno nie marzył. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie. Pod tekstem znajdziecie zdjęcia i filmy, związane ze sprawą.

