Kobieta zginęła po czołowym zderzeniu z lawetą. Kolejny śmiertelny wypadek na tej trasie pod Toruniem. "Apelujemy do wszystkich"

Tuż przed śmiercią trafiła do księgi rekordów Guinessa. Pani Irena dokonała czegoś wspaniałego

Tragiczny wypadek na DK nr 10 pod Toruniem. Kolejna ofiara śmiertelna

21 czerwca na terenie Cierpic (DK nr 10) był wypadek, w którym zginęły dwie osoby. Niestety, jeszcze przed końcem czerwca odnotowaliśmy kolejne fatalne zdarzenie na krajowej dziesiątce.

- 27 czerwca, krótko przed godziną 15:30, w miejscowości Dybowo doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci, 58-letnia kierująca osobowym fiatem z nieznanych dotąd przyczyn zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się czołowo z ciężarowym dafem, którym kierował 44-letni mężczyzna - poinformowała nas asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Kobieta zmarła. Kierowca auta-lawety i jego pasażer nie odnieśli obrażeń. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

Kolejna tragedia na DK nr 10. Policja apeluje

- Policjanci apelują do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków ruchu. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich - przekazała oficer prasowa toruńskiej komendy. Nasza redakcja przyłącza się do próśb funkcjonariuszy. Rodzinie i bliskim zmarłej składamy wyrazy współczucia. Ku przestrodze - pod tekstem prezentujemy galerię z miejsca wypadku. Zdjęcia pochodzą z materiałów KW PSP w Toruniu.