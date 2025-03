Spis treści

Pociąg do Ciechocinka. Kuracjusze będą wniebowzięci!

Ciechocinek to jedna z najsłynniejszych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce, która co roku przyciąga do siebie mnóstwo odwiedzających. Zarówno turyści, jak i kuracjusze chętnie przybywają na miejsce, by odpocząć z dala od zgiełku miasta i pooddychać pełną piersią. Niestety nadal wiele osób rezygnuje z podróży do uzdrowiska ze względu na problem z dojazdem. Na szczęście już niebawem wszystko ma się zmienić, bowiem do Ciechocinka pojedzie pociąg! Jakiś czas temu pisaliśmy, iż samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz PKP PLK planują budowę łącznicy, dzięki której do Ciechocinka dojechałyby pociągi dalekobieżne, a teraz - jak się okazuje - ogłoszono już przetarg na przewozy!

Kolej wraca do kultowego uzdrowiska. Po 14 latach przerwy w Ciechocinku pojawi się pociąg

W grudniu 2025 roku, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, kolej powróci do Ciechocinka. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie na rzecz przywrócenia połączeń pasażerskich na linii kolejowej 245 Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek. To historyczny moment dla miasta, które od 2011 roku było pozbawione regularnych połączeń kolejowych. Ostatnie sezonowe kursy pociągów do Ciechocinka miały miejsce w 2014 roku.

To po pierwsze ekologia i zrównoważony transport, ale również reaktywacja historycznej linii kolejowej do Ciechocinka. To jeszcze lepsze skomunikowanie potrzebującego leczenia pacjenta z jednym z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce. To również zwiększenie przepustowości i dostępności Ciechocinka o nowy rodzaj komunikacji, czyli kolej, którą kiedyś można było dostać się z samej Warszawy do naszego miasta. Wracamy do źródła i to nas cieszy - mówił burmistrz Ciechocinka, cytuje portal rynek-kolejowy.pl.

Na ten moment trwa przetarg na przewozy - oferty można składać do 23 kwietnia. Co ciekawe, w przetargu mogą wziąć udział różni przewoźnicy kolejowi - nie ma wymagań dotyczących doświadczenia czy liczby zatrudnionych pracowników. Jedynym warunkiem jest posiadanie odpowiedniej licencji i certyfikatu bezpieczeństwa.

Teoretycznie o kontrakt mogą ubiegać się przewoźnicy z innych regionów Polski, a nawet z zagranicy. Możliwa jest też rywalizacja między Polregio a Arrivą, które działają już w województwie kujawsko-pomorskim. Pojawia się niestety małe utrudnienie, a dokładnie krótki czas na przygotowanie, wynoszący niespełna 9 miesięcy. Miejmy jednak nadzieję, że wszystko się uda i już w grudniu kuracjusze będą mogli dojechać do Ciechocinka pociągiem!

Ciechocińskie tężnie

