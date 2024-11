Spis treści

Uzdrowiska w Polsce: rozwija się nie tylko Ciechocinek

Uzdrowisk w Polsce nie brakuje, lecz i tak rzesza kuracjuszy najczęściej odwiedza m.in. słynny Ciechocinek - już lata temu miasto zyskało miano stolicy uzdrowisk. To właśnie tam znajdziemy wiele szpitali sanatoryjnych, ośrodków wypoczynkowych i atrakcji, które poprawiają samopoczucie oraz zdrowie. W Ciechocinku co rusz planowane są remonty i różnego rodzaju rewolucje, aby jeszcze lepiej zadbać o turystów oraz sprawić, by ci wracali do miasteczka.

Co ciekawe jednak, nie jest to jedyne uzdrowisko, które może pochwalić się rozwojem i wyjątkowym atrakcjami. Zaledwie 40 km od uzdrowiskowej perły w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się mało znany Wieniec-Zdrój, który lada moment może stać się poniekąd konkurencją dla Ciechocinka! Okazuje się bowiem, iż w niewielkiej miejscowości już za chwilę powstanie atrakcja, która z pewnością przyciągnie do siebie rzeszę kuracjuszy!

Nowa atrakcja w mało znanym uzdrowisku. Otwarcie jeszcze w listopadzie!

Wieniec-Zdrój to piękna osada uzdrowiskowa na Kujawach w powiecie włocławskim, która lada moment zyska nową atrakcję. Okazuje się, że w miasteczku powstanie kompleks tężni solankowych, które sprawią, że zarówno mieszkańcy, jak i kuracjusze będą mogli odetchnąć pełną piersią!

Obecnie trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe przy amfiteatrze, nasadzenia roślin przy tężni. Jednocześnie trwa rozruch technologiczny, płynie już solanka. Tężnia przechodzi fazę testową - mówił Tomasz Chymkowski, burmistrza pobliskiego Brześcia Kujawskiego, wloclawek.naszemiasto.pl.

Tężnie zlokalizowane będą w centrum miasta, więc dostęp do nich powinien być bezproblemowy. Co ciekawe, korzystanie z instalacji ma być zupełnie darmowe, więc z pewnością kwestia ta sprawi, iż miejscowość odwiedzać będzie jeszcze większa liczba turystów.

Wieniec-Zdrój atrakcje. Co zobaczyć na miejscu?

Wstępując w progi miasteczka, nie warto jednak poprzestawać tylko na odwiedzeniu tężni solankowych, bowiem miejscowość skrywa o wiele więcej. Co konkretnie dobrze zobaczyć w uzdrowisku? Oto kilka naszych propozycji:

Park uzdrowiskowy

Kościoła pw. św. Józefa

Spacer po sosnowych lasach

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego

Ogrody Pałacowe

Muzeum Etnograficzne.

Zachęcamy także do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, w której znajdziecie fotografie uzdrowiska i jego okolic.