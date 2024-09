Skierowanie do sanatorium tylko w formie elektronicznej. Ważna zmiana dla kuracjuszy

Od 1 lipca 2023 roku skierowania do sanatoriów są wydawane w formie elektronicznej. Taki system bez wątpienia ułatwił cały proces zarówno lekarzom, jak i pacjentom. Oczywiście skierowania w formie papierowej nadal można spotkać, lecz specjalista wystawi je między innymi wtedy gdy:

kieruje na leczenie uzdrowiskowe poza granicami kraju,

nie ma dostępu do internetu, więc nie może wystawić skierowania w systemie elektronicznym.

Co ciekawe, to jednak nie koniec! Okazuje się bowiem, że jeszcze do 20 września 2024 roku ze skierowań papierowych mogła korzystać pewna grupa osób, lecz teraz także uległo to zmianie, a w zasadzie ujednoliceniu. Dalsza część artykułu znalazła się pod galerią.

Nowy system wystawiania skierowań dla pracowników tego sektora

Dotychczas osoby, które pracowały przy azbeście, mogły udać się na leczenie uzdrowiskowe i - co ciekawe - tylko dla nich skierowanie było wystawiane w formie papierowej. Nowe przepisy, które wprowadziła nowelizacja opublikowana 20 sierpnia 2024 roku w Dzienniku Ustaw zmieniły jednak tę zasadę, i wszyscy przyszli kuracjusze otrzymują już e-skierowanie. Dzięki temu czas potrzebny na wypełnianie papierowych formularzy będzie krótszy oraz dodatkowo pacjenci unikną ryzyka zgubienia dokumentów.

Takie działania ze strony Ministerstwa Zdrowia pokazują, że digitalizacja dokumentów medycznych to dalej priorytet, który został zawarty w dokumencie "Krajowy plan transformacji na lata 2022-2026". Z pewnością z czasem cały system będzie działał jeszcze lepiej, więc pacjenci oraz lekarze będą zadowoleni.