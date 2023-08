Kompletnie pijany leżał przed blokiem. Na jaw wyszły mroczne fakty

Co dalej?

Policjanci interweniowali pod jednym z bloków w Toruniu. Od mieszkańca grodu Kopernika natychmiast wyczuli alkohol. - Funkcjonariusze udzielili mu pomocy i odprowadzili do mieszkania. Kiedy weszli do jego wnętrza, już od progu unosił się charakterystyczny zapach - informuje nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu. Stróże prawa natychmiast zorientowali się, że mają do czynienia ze sprawą, związaną z narkotykami.

- W lokum 33-latka stróże prawa znaleźli poporcjowany w woreczki z zapięciem strunowym susz roślinny oraz dwa opakowania wypełnione białym proszkiem - wyjaśnia st. sierż. Sebastian Pypczyński.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Wstępne badania testerem wykazały, że to blisko 70 gramów marihuany i ponad 300 gramów amfetaminy. Zabezpieczone przez funkcjonariuszy narkotyki zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie.

Następnego dnia (26.08.2023) zatrzymany 33-latek usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu znacznej ilości zakazanych substancji. Prokurator przychylił się do wniosku policjantów i wystąpił do sądu o 3-miesięczy areszt dla podejrzanego.

- 28 sierpnia sąd na podstawie zgromadzonych przez śledczych dowodów zdecydował o objęciu torunianina policyjnym dozorem oraz zakazał opuszczania kraju. Podejrzanemu grozi teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności - podsumowuje st. sierż. Pypczyński.

