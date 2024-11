i Autor: Shutterstock (2)

Koniec z libacjami i dancingami w sanatoriach? Rządzący nie mają złudzeń. Nadchodzą zmiany

Huczne imprezy w sanatoriach cieszą się popularnością wśród kuracjuszy, lecz czy aby na pewno są to odpowiednie miejsca do tego typu rozrywki? W ostatnim czasie kwestią tą zainteresowali się rządzący, którzy chcą wprowadzić nowe regulacje i zmienić charakter pobytów w uzdrowiskach. Andrzej Gut-Mostowy wezwał w interpelacji Ministerstwo Zdrowia do rozwiązania problemu alkoholowego w sanatoriach.