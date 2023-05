Korzus w kadrze Polski! Sukces młodego zawodnika z Torunia

Brawo!

Korzus w kadrze Polski! Wielki sukces młodego zawodnika z Torunia

Mariusz Korzus | eitor 12:58

Julian Korzus (12 l.) z KS Nowa Era Toruń na Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym Młodzików zdobył brązowy medal w grze deblowej. Młody tenisista to syn naszego toruńskiego reportera Mariusza. Cała nasza redakcja pęka z dum, bo Julian dostał powołanie do Kadry Narodowej na zawody WTT Youth Contender w Heinsinborgu w Szwecji. To jego pierwsze powołanie.