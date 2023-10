Koszmar na torach pod Włocławkiem! Kobieta zginęła pod kołami pociągu

Do zdarzenia doszło w niedzielę (22 października) kilka minut po godzinie 19:00 na dworcu kolejowym w Czerniewicach (gm. Choceń). To wtedy służby otrzymały zgłoszenie o tragedii na torach. Wiele wskazuje na to, że kobieta, która chciała przebiec przez tory została potrącona przez pociąg relacji Warszawa - Piła. Niestety 73-latka zmarła na miejscu...

- Mogę potwierdzić, że doszło do takiej tragedii. Na miejscu pracują strażacy z OSP Czerniewice, a także jeden zastęp z Włocławka - przekazał dziennikarzom "Gazety Pomorskiej" mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy KM PSP Włocławek.

19:13 dworzec PKP Czerniewice, gm. Choceń, pow. włocławski. Pociąg śmiertelnie potrącił kobietę.— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) October 22, 2023

