Ksiądz Stanisław Kardasz nie żyje. Walczył o wolność w czasach PRL. „Oddany Bogu, ludziom i Ojczyźnie”

W poniedziałek (22 września) w wieku 89 lat zmarł ks. prałat Stanisław Kardasz. Był wieloletnim proboszczem parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu. Angażował się w ruch „Solidarności”, w czasach PRL był prześladowany przez SB. - Opuścił nas wspaniały kapłan i człowiek. Pozostawił po sobie dziedzictwo, które będzie żyło w naszej pamięci i wspólnotach, którym służył – pożegnał Kardasza Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Zmarł ks. prałat Stanisław Kardasz

Autor: Ewa Melerska / Diecezja Toruńska/ Materiały prasowe
Zmarł ksiądz Stanisław Kardasz. Toruń w żałobie po śmierci prałata

Ks. prałat Stanisław Kardasz urodził się w 1936 r. w Gdyni. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie oraz historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

15 maja 1952, w wieku 16 lat, został aresztowany za kolportowanie ulotek o treściach antykomunistycznych i skazany na więzienie dla nieletnich. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem punktu rozdziału leków z zagranicy. W 1984 r. po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki patronował kościelnym uroczystościom organizowanym w intencji zamordowanego księdza. W okresie PRL był prześladowany ze strony SB. W latach 1976–2013 pełnił funkcję proboszcza parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu. W roku 2005 otrzymał tytuł honorowego prałata papieskiego.

Pożegnanie ks. Kardasza. "Człowiek oddany Bogu, ludziom i Ojczyźnie"

- Odszedł ks. prałat Stanisław Kardasz – odważny i mądry duszpasterz, pracowity gospodarz, człowiek całym sercem oddany Bogu, ludziom i Ojczyźnie – napisał w pożegnalnym wpisie w mediach społecznościowych Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. - Opuścił nas wspaniały kapłan i człowiek. Pozostawił po sobie dziedzictwo, które będzie żyło w naszej pamięci i wspólnotach, którym służył – dodał Całbecki.

