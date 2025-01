i Autor: Shutterstock,

To wielki krok dla rozwoju!

Kuracjusze będą wniebowzięci. Do kultowego uzdrowiska pojedzie pociąg!

Wyjazdy do miejscowości uzdrowiskowych cieszą się popularnością, lecz bardzo często kuracjusze rezygnują z takich podróży ze względu na brak transportu. Dojazd do niektórych lokalizacji jest bowiem utrudniony, w tym m.in. do słynnej perełki uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim. Zbliża się jednak nowa era, która może usprawnić tę kwestię, co ucieszy wielu!