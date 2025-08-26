Mentzenowi nie idzie interes, który miał być jego lokomotywą. Wymowne liczby

Pub Mentzen zyskał ogromną sławę, zwłaszcza w trakcie finiszu kampanii prezydenckiej 2025. To już nie tylko muzeum memów, burgery i napoje wyskokowe z browaru, ale również miejsce spotkań czołowych polityków, z Radosławem Sikorskim i Rafałem Trzaskowskim na czele.

Pub Mentzen w Toruniu cieszy się popularnością

Ten pub w Toruniu to jeden z najbardziej znanych tego typu lokali w Polsce. Swój złoty czas przeżywał za sprawą ostatniej prezydenckiej kampanii wyborczej. To w nim doszło do słynnego spotkania pomiędzy kandydatem KO na prezydenta Rafałem Trzaskowskim, Sławomirem Mentzenem i Radosławem Sikorskim.

Pub Mentzena to wyjątkowe miejsce w Toruniu. Po wejściu do niego można zobaczyć tablicę ze zdjęciami osób, którzy nie mają co liczyć na obsługę. Właścicielem pubu jest spółka. Jej kapitał zakładowy to 10 tysięcy złotych. Nasi dziennikarze postanowili sprawdzić, jak ekipie Mentzena idzie interes barowy ze smażeniem burgerów włącznie.

Lokal przynosi straty. Oto liczby ze sprawozdania

Sprawozdanie finansowe spółki jest jawne. Każdy może się z nim zapoznać. - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 266 376,27 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 27/100) z zysków lat przyszłych - czytamy w sprawozdaniu.

Może i interes z nalewaniem piwa nie idzie szefowi Konfederacji dobrze, za to notowania jego partii są takie, że - jeśli by się sprawdziły - to Sławomir Mentzen będzie brał udział przy tworzeniu rządu. Jego ambicje mogą sięgać nawet fotela premiera.

