Toruń rozdaje karty w końcówce wyborów prezydenckich. Trzaskowski i Nawrocki są gotowi na wszystko

- Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców. Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych. Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów - taki przekaz wypłynął od Sławomira Mentzena 20 maja.

Dlaczego jest taki ważny? Lider Konfederacji w wyborach uzyskał 14,8% głosów i zajął trzecie miejsce. Do II tury nie wszedł, choć jak wielokrotnie powtarzał "miał największe szanse na pokonanie Rafała Trzaskowskiego". Ostatecznie konkurentem faworyta Koalicji Obywatelskiej jest dr Karol Nawrocki, popierany przez PiS, choć jednocześnie przekonujący Polaków, że jest niezależny i nie będzie słuchał przełożonego. Nawrocki już wiele osiągnął - w I turze uzyskał 29,54% głosów - tylko 1,82 mniej od zdecydowanego faworyta.

Co nam mówią te wyniki? Wyścig o prezydenturę jest bardzo wyrównany. Rafał Trzaskowski z pewnością liczył na większą przewagę. Tymczasem okazało się, że trzeba liczyć każdy głos i m.in. walczyć o wyborców Sławomira Mentzena, a nawet Grzegorza Brauna (!). Co ciekawe - bukmacherzy, przyjmujący zakłady na to, kto zostanie prezydentem, jeszcze na początku tygodnia wskazywali na przewagę dr Nawrockiego. Nasz dziennikarz sprawdził kursy w poniedziałek - 1,70 na szefa IPN, 2,15 na prezydenta Warszawy.

Nagle okazało się, że Toruń będzie bardzo ważnym ośrodkiem na samym finiszu kampanii. Sławomir Mentzen zaprosił obu kandydatów do grodu Kopernika. Politycy ochoczo przystali na jego propozycję. Karol Nawrocki zjawił się w czwartek (22 maja), a początek rozmowy zaplanowano na 13:00. Rafał Trzaskowski pojawi się w sobotę (24 maja). Rozmowa wystartuje o 19:00.

- To już tradycja, że politycy jeżdżą do Torunia. Wcześniej jeździli do ojca Rydzyka, teraz do mnie - uśmiechał się Mentzen w Kanale Zero.

Czas pokaże, ilu wyborców zdołają przekonać kandydaci na prezydenta RP. Jedno jest pewne - obaj muszą się obecnie liczyć z politykiem z Torunia i to jest jego sukces. Docenił to nawet Roman Giertych, który pochwalił go w serwisie X. Ostatnie dni to dla wielu niespodziewany zwrot akcji - politycy PiS i KO regularnie powtarzają, że sporo ich łączy z konserwatywną Konfederacją. Ocenę słów, gestów, obietnic trzeba zostawić Polakom.

Sławomir Mentzen to nie jedyny toruński akcent, o którym warto wspomnieć przy okazji II tury. To właśnie w grodzie Kopernika Karol Nawrocki pojawił się w poniedziałkowy wieczór, dzień po I turze. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze spotkania z kandydatem, popieranym przez PiS.

To miasto z piękną, wielowiekową historią. To miasto ludzi przedsiębiorczych. Widzę tu wielu polskich patriotów. To świetne miejsce, by mówić o naszej świadomości, o tym, skąd jesteśmy i jaką tworzymy wspólnotę - powiedział dr Nawrocki do tłumu, który zgromadził się w centrum toruńskiej starówki.

Rafał Trzaskowski we wspominanym mieście był 29 kwietnia. - Dziękujemy za wizytę w pięknym Toruniu - przekazywał prezydent Gulewski, który z pewnością kibicuje koledze z partii.

- W polityce chodzi o to żeby się skupić nad tym, w jaki sposób odnieść się do potrzeb rodaków. Tego nauczył mnie samorząd. Jeżeli się odpowiada za budżet, w którym jest prawie 30 miliardów złotych, tak jak ja w Warszawie, jeśli odpowiada się za wielkie inwestycje, jeśli bierze się odpowiedzialność, to tramwaj, czy metro musi dojechać do wszystkich obywateli, niezależnie od poglądów - mówił torunianom Trzaskowski.

W Toruniu na większe poparcie może liczyć kandydat Koalicji Obywatelskiej. W pierwszej turze uzyskał tam 42%, a dr Nawrocki niecałą połowę tego. W tym konkretnym mieście to szef IPN musi gonić. Jak będzie w całej Polsce? Przekonamy się 1 czerwca - dla kogo to będzie symboliczny "Dzień Dziecka"? Czas pokaże.