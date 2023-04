Lambert to za mało. Apator blisko medalu MPPK. Motor wyszarpał złoto

Jeżeli kibice For Nature Solutions Apatora Toruń mieli powody do obaw o formę Patryka Dudka i Pawła Przedpełskiego, to po niedzielnych zawodach mają jeszcze większe. "Duzers" i wychowanek toruńskiego klubu nie byli bohaterami Texom Mistrzostw Polski Par Klubowych. Łącznie zdobyli cztery punkty, co nie wymaga większego podsumowania. Robert Lambert wywalczył 14 "oczek" i do niego pretensji mieć nie można. To jego dobra jazda sprawiła, że Anioły miały szanse na medal.

Żużel: Motor Lublin najlepszy w MPPK. Apator poza podium

Toruńska drużyna i Tauron Włókniarz Częstochowa zgromadziły po fazie zasadniczej 18 punktów, więc do wyłonienia brązowego medalisty potrzebny był bieg dodatkowy. Apator mógł uniknąć takiego scenariusza, bo w ostatniej serii spotkał się z "Lwami" i do medalu potrzebował wygranej. W pierwszym podejściu groźny upadek zaliczył Kacper Woryna. Polak może dziękować Robertowi Lambertowi, który przytomnie położył motocykl i dzięki temu uniknął poważniejszego w skutkach zderzenia. W powtórce osamotniony Leon Madsen nie zostawił złudzeń Lambertowi i Przedpełskiemu. Remis 3:3 skutkował biegiem dodatkowym.

Co ciekawe, bardzo podobny scenariusz mieliśmy w walce o złoto. W ostatniej serii Fogo Unia Leszno pokonała faworyzowany Platinum Motor Lublin 5:1 i zrównała się punktami z obrońcą tytułu. W biegach dodatkowych nie brakowało emocji. Robert Lambert wygrał start z Madsenem, ale ten błysnął kapitalną szybkością i na czwartym okrążeniu "strzelił" Brytyjczyka. Brąz pojechał do Częstochowy. Chwilę później Bartosz Zmarzlik poradził sobie z imiennikiem Smektałą, co przyniosło obronę tytułu dla "Koziołków".

Zawody dostarczyły zdecydowanie więcej emocji niż PGE IMME w Toruniu. Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami ze stadionu Stali Rzeszów. Zapraszamy do oglądania materiałów Pawła Wilczyńskiego.

Wyniki Texom MPPK w Rzeszowie:

I. Platinum Motor Lublin - 22+3 pkt.

5. Bartosz Zmarzlik - 10+1 (3,1,3,2*,-,1) +3

6. Dominik Kubera - 11+1 (2*,3,-,3,3,0)

17. Fredrik Lindgren - 1 (0,1)

II Fogo Unia Leszno - 22+2 pkt.

9. Chris Holder - 8 (3,0,2,-,3,-)

10. Janusz Kołodziej - 8+1 (1,2,-,2*,-,3)

19. Bartosz Smektała - 6+1 (0,3,1,2*) +2

III Tauron Włókniarz Częstochowa - 18+3 pkt.

7. Leon Madsen - 15 (d,3,3,3,3,3) +3

8. Kacper Woryna - 2 (1,1,0,-,-,w)

18. Jakub Miśkowiak - 1 (1,0)

IV For Nature Solutions KS Apator Toruń - 18+2 pkt.

11. Patryk Dudek - 2 (0,-,1,-,1,-)

12. Robert Lambert - 14 (2,3,3,1,3,2) +2

20. Paweł Przedpełski - 2 (1,0,1)

V Texom Stal Rzeszów - 17 pkt.

1. Marcin Nowak - 6+1 (2,1,1*,d,0,2)

2. Jacob Thorssell - 11+2 (1*,3,2,2,2,1*)

15. Rafał Karczmarz - ns

VI Cellfast Wilki Krosno - 15 pkt.

13. Krzysztof Kasprzak - 3 (0,2,1,d,-,-)

14. Jason Doyle - 12 (2,d,3,2,2,3)

21. Mateusz Świdnicki - 0 (0,0)

VII ebut.pl Stal Gorzów - 14 pkt.

3. Anders Thomsen - 6 (0,2,-,-,2,2)

4. Szymon Woźniak - 5+2 (3,0,1*,0,-,1*)

16. Oskar Fajfer - 3 (2,1,0)

Spodobał ci się materiał? Obserwuj nas na Facebooku!