Legenda i gwiazda programu TVP wystąpi pod Toruniem. Wyjątkowa okazja

Wyjątkowe wydarzenie w Kończewicach pod Toruniem

W tę sobotę (29 czerwca 2024 roku) odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalno-historyczne, zatytułowane "MY Naród – Dźwięki Solidarności", które przeniesie uczestników w czasy PRL-u, pokazując historię walki o wolność. Organizatorzy z Fundacji Kraj Wspaniały zdradzili nam ciekawe szczegóły, dotyczące imprezy. Wydarzenie będzie miało miejsce na specjalnie przygotowanym terenie -w powstającym Parku Inscenizacji Historycznych i Inicjatyw Kulturalnych w Kończewicach pod Toruniem (gmina Chełmża). Powodów, aby wybrać się do województwa kujawsko-pomorskiego jest co najmniej kilka. - Widowisko odbędzie się w plenerze. Organizator stworzył arenę zlokalizowaną pomiędzy widownią a scenagrafią imitującą drewniany mur warowny z umieszczonymi po bokach dwiema bramami - wyjaśnia Marcin Gryga z Fundacji.

Marek Piekarczyk wystąpi pod Toruniem. To legenda muzyki i gwiazdor TVP

W centralnej części areny stanie estrada, na której występować będą wykonawcy muzyczni. Na jednej ze stron ogrodzenia zamontowany zostanie telebim, który będzie wyświetlał multimedialne wizualizacje związane z tematyką inscenizacji. Całość uzupełni profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie estradowe, tworząc atmosferę pełną emocji i napięcia. Przez widowisko prowadzić będzie widza głos narratora, a samo wydarzenie podzielone zostało na jedenaście scen.

- Pierwsza z nich zrekonstruuje poprzez grą aktorów - manifestacje robotników ukazując brutalność milicji. Następnie sceny będą kolejno ukazywać genezę PRL, opór społeczeństwa, stan wojenny, walkę z Kościołem, oraz życie i absurdy PRL-u, a także wydarzenia tamtych czasów na Kujawach i Pomorzu - przekazał naszemu dziennikarzowi Marcin Gryga.

Sceny będą realizowane przy wykorzystaniu multimediów, poprzez grę aktorów statystów, a gwiazdą części muzyczno-koncertowej będzie wokalista legendarnego zespołu TSA - Marek Piekarczyk, kompozytor i juror popularnego programu The Voice of Poland. Wokalista wykona utwory według precyzyjnie dobranego repertuaru, które oddadzą ducha tamtych czasów.

Szczególnie poruszającą sceną będzie rekonstrukcja wydarzeń z Grudnia 1970, która upamiętni tragiczne losy stoczniowców. Widowisko zakończy scena zatytułowana "MY Naród" - wskazująca ideę solidarności jako wartości ponadczasowej.

- Zapraszamy 29 czerwca 2024 roku o godzinie 19:30 do Parku Inscenizacji Historycznych i Inicjatyw Kulturalnych do podtoruńskich Kończewic w gminie Chełmża - podsumowują organizatorzy.