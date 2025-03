Legendy miasta uwiecznione w centrum. Dzieło Jakuba zachwyca mieszkańców

Spis treści

Nowy mural w Toruniu

Obok tego muralu mieszkańcy Torunia nie przejdą obojętnie. Większość z nich bez problemów rozpozna tych, którzy na zawsze wpisali się w historię toruńskiej starówki. Dzieło przedstawia:

Andrzeja Langera - „Głos starówki”,

Wojciecha Wiśniewskiego, który reklamuje toruński browar ciągnąc beczkę,

Pana Marka grającego na łyżkach na toruńskiej starówce.

- Były zarzuty, że turyści nie będą wiedzieli o co chodzi, aczkolwiek uważam, że Toruń nie należy tylko do części turystycznej, ale również do mieszkańców. Ja to robiłem dla nich. Nie są to żadni aktorzy czy politycy, aczkolwiek są to osoby znane wszystkim, albo większości mieszkańców, które kojarzą się pozytywnie - podkreśla Jakub Machowski, twórca muralu. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami muralu.

Legenda toruńskiej starówki na otwarciu muralu

Pan Wojtek na ul. Szerokiej reklamuje toruńską restaurację, ciągnąc za sobą wóz z beczką. Prezentuje się w charakterystycznym stroju z epoki. Mężczyzna pojawił się na otwarciu muralu. - Oceniam bardzo dobrze. To jest nic innego, jak przypomnienie historii - zaznacza.

Historię lubiłem. Może nie w całości, ale gdybym jej nie lubił, to bym się w to nie bawił. Widzę, że robił to typowy artysta-malarz, a nie amator. Widziałem, jak malował Andrzeja - mówi Wojciech Wiśniewski.

Projekt powstał z inicjatywy Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Ale na samym muralu się nie skończy, bo jak zapowiedział Łukasz Drygalski, dyrektor Biura - planowana jest również w tym miejscu muzyka na żywo. Oprócz Andrzeja Langera, Pana Wojtka oraz Pana Marka, tzw. „Łyżkarza” na muralu znajdziecie również konwalie. Jest to nawiązanie do jednej z Pań, która od lat sprzedaje te właśnie kwiaty pod Łukiem Cezara. - Miasto jest żywe, rozwija się, ma kontynuację i wśród tego pięknego gotyku, który możemy oglądać, wśród secesyjnych kamienic czy muru pruskiego - podkreślił wiceprezydent Adam Szponka.