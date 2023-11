To był środek nocy. Niestety, to nie były spokojne godziny w województwie kujawsko-pomorskim. Widoczność była słaba, a warunki atmosferyczne nie ułatwiały życia kierowcom. Na razie nie wiadomo, czy to była główna przyczyna tragicznego w skutkach wypadku na DK nr 15. Wiemy, że uczestniczyły w nim tir marki renault i osobowy peugeot. - Śmierć poniósł 74-letni kierowca osobówki - przekazała asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu. Śledztwo w tej sprawie toczy się pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze liczą m.in. na zeznania świadków drogowego koszmaru.

Postępowanie w tej sprawie ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności drogowej masakry. Na miejscu długim godzinami pracowali policjanci, strażacy, prokurator i medycy. Funkcjonariusze zorganizowali objazdy dla innych kierowców. Kluczowymi dla stróżów prawa mogą się okazać zeznania świadków, stąd też apel oficer prasowej inowrocławskiej komendy.

- Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu pod numerem telefonu 47 7528 339 lub całodobowo z dyżurnym 47 7528 210 - przekazała asp. szt. Drobniecka. Jednocześnie policjanci z regionu apelują o ostrożność na drogach. Warto wziąć pod uwagę dłuższą niż zazwyczaj drogę hamowania i wszechobecną zimę, która już w listopadzie zaatakowała m.in. nasz region.

