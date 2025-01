Maria spłonęła w mieszkaniu, pracownicy Macieja B. ginęli w tajemniczych okolicznościach

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, m.in. oględzin, zeznań świadków, ekspertyz biegłych, eksperymentów procesowych, zgromadzonej dokumentacji pracowniczej, ubezpieczeniowej i innej, wniosków z ekshumacji zmarłych osób ubezpieczonych ustalono, co następuje. Maciej B. w dniu 20.12.2021 r., około godz. 2:35, w Toruniu, przy ul. Szosa Lubicka 174A, działając z zamiarem bezpośrednim dokonania zabójstwa Marii D., w celu uzyskania świadczenia z tytułu jej śmierci jako osoby ubezpieczonej na życie, w której był osobą ubezpieczającą oraz uposażoną do otrzymania świadczenia na wypadek jej śmierci tj. w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, wywołał pożar, czym doprowadził u Marii D. do wystąpienia obrażeń ciała w postaci oparzeń i innych, a dalej śmierci w wyniku zatrucia tlenkiem węgla - mówi nam prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.