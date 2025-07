Marsz Milczenia w Toruniu ku pamięci zamordowanej Klaudii. „Niech nasza cisza przemówi głośniej niż słowa”

Marsz Milczenia to symboliczny gest pamięci, zadumy i wspólnoty ponad podziałami. Rozpocznie się w niedzielę, 6 lipca o godzinie 15:00 na Starym Rynku w Toruniu, przy pomniku Mikołaja Kopernika. Uczestnicy przejdą trasą prowadzącą ulicami: Szeroką, Królowej Jadwigi, przez Plac Świętej Katarzyny, Dobrzyńską, Plac Pokoju Toruńskiego, by zakończyć marsz w Parku Glazja – miejscu, które stało się świadkiem tragedii. Przewidywane zakończenie zaplanowano na około godziny 16:30.

Organizatorzy apelują, by każdy, kto przyjdzie, zabrał ze sobą znicze, białe kwiaty lub inne symbole pamięci. Marsz odbędzie się w ciszy, by w spokoju i zadumie uczcić życie Klaudii i okazać wsparcie jej rodzinie oraz bliskim. – Niech nasza cisza przemówi głośniej niż słowa – podkreślają organizatorzy w oficjalnym komunikacie.

Śmierć 24-letniej Klaudii wstrząsnęła Polską

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 czerwca w Parku Glazja. Klaudia K., młoda badaczka, pełna planów na przyszłość, została brutalnie zaatakowana przez 19-letniego obywatela Wenezueli, Yomeykrefta R.-S., który zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem. Ranna Klaudia w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie lekarze przez kilkanaście dni walczyli o jej życie. Niestety, w piątek 27 czerwca, w późnych godzinach popołudniowych, kobieta zmarła.

Śmierć Klaudii poruszyła mieszkańców Torunia i wywołała debatę o bezpieczeństwie w mieście. Początkowo napastnikowi postawiono zarzut usiłowania zabójstwa, jednak po śmierci ofiary prokuratura zapowiedziała zmianę kwalifikacji czynu na zabójstwo, za które grozi dożywotnie pozbawienie wolności.

Marsz Milczenia ma być wyrazem sprzeciwu wobec przemocy i jednocześnie wspólnym hołdem dla zmarłej Klaudii. Organizatorzy podkreślają, że każdy może wziąć udział – niezależnie od poglądów czy przekonań. To moment, by w ciszy zjednoczyć się we współczuciu, pamięci i nadziei, że tak tragiczne wydarzenia nigdy więcej się nie powtórzą.