Martyna Wojciechowska nie powstrzymała wzruszenia. "Drży mi głos". Gwiazdy kina oczarowane

Martyna Wojciechowska, Zbigniew Zamachowski, Jerzy Skolimowski i inne gwiazdy na gali zamknięcia Tofifest 2024

Sobota na 22. MFF Tofifest Kujawy i Pomorze. to m.in. gala zamknięcia święta kina. Zwycięzcą konkursu głównego On Air został film „78 Days” Emiliji Gašič, a konkursu From Poland - „Chłopi” DK Welchman i Hugha Welchmana. Złote Anioły za niepokorność twórczą odebrali Jerzy Skolimowski, Martyna Wojciechowska i Zbigniew Zamachowski. Złotym Aniołem dla Europejskiej Aktorki BELLA WOMAN uhonorowano Kamilę Urzędowską. Nagroda Prezydenta Miasta Torunia FLISAK powędrowała do Juliana Świeżewskiego. Zgromadzona w CKK Jordanki publiczność obejrzała i wysłuchała również koncertu Michała Szpaka. Podczas gali nie zabrakło pięknych słów i wzruszeń.

- Jesteście wspaniali. Ci, którzy mówili mi, że Tofifest jest wyjątkowy, oni mieli rację. Jestem bardzo wzruszona. Drży mi głos, bo nie wyobrażałam sobie takiej sytuacji, kiedy byłam małą dziewczynką, że zawędruję tak daleko. A do aniołów i do latania jest mi bardzo blisko, bo od dawna mam wytatuowane skrzydła na przedramionach. Przypadek? Nie sądzę - podkreśliła Martyna Wojciechowska.

- Chcę podziękować wszystkim tym, którzy zdecydowali, że będę laureatem tej nagrody. Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem. Staram się zajmować muzyką i słowem. Mówię o tym dlatego, że to miejsce jest szczególne. Cała moja droga - to wszystko co się po drodze wydarzyło, to że się znajduję tutaj z państwem i odbieram tę nagrodę - zaczęła się w Toruniu. Ta klamra się domyka, choć na pewno nie myślę o tym, że to jest koniec - dodał Zbigniew Zamachowski.

Widzowie docenili "Chłopów", jury postawiło na "78 days"

- Posklejany ze skrawków dziecięcych wspomnień obraz mający formę nagrania z archiwum domowego, w którym reżyserka powraca do dziecięcych lat i wojny w byłej Jugosławii. Ten osobisty dziennik poraża bolesną prawdą i radością życia mimo wojny w tle. W głównej roli występuje dziewczynka, rozsadzająca ekran. Ten film silnie wybrzmiewa właśnie dziś. Każe nam pomyśleć o zwykłych ludziach w Ukrainie i Palestynie - tak Kinga Dębska uzasadniła wybór triumfatora w konkursie On Air.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z przedostatniego dnia Tofifest 2024. Materiały autorstwa Piotra Lampkowskiego.