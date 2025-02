Matki Boskiej Gromnicznej: Wyjątkowy dzień w kościele. O tym zwyczaju wielu zapomina

Bezpłatny turnus sanatoryjny dla nowej grupy kuracjuszy. To aż 21 dni rehabilitacji!

Matki Boskiej Gromnicznej 2025

Przed nami bardzo ważne święto w kalendarzu praktykujących katolików. W niedzielę (2 lutego 2025) celebrują oni Święto Ofiarowania Pańskiego, znane również jako Matki Boskiej Gromnicznej. Co istotne - nie znajduje się ono na liście tzw. świąt nakazanych, ale z racji niedzieli, wierzący mają obowiązek wzięcia udziału we mszy świętej. Wynika to z trzeciego przykazania dekalogu. W tym przypadku nie musimy przeprowadzać konkretnej analizy prawa kanonicznego. Księża apelują o stawienie się w świątyni i wspólną modlitwę. Ciekawostką jest natomiast widok w kościołach, którego świadkami będziemy w całej Polsce.

2 lutego, Matki Boskiej Gromnicznej: Zwyczaje

W niedzielę (2.02.2025) w kościołach zakończy się okres śpiewania kolęd i pastorałek. Wielu wiernych zapomina o tradycyjnym zwyczaju, związanym z Matki Boskiej Gromnicznej. Chodzi tutaj o przyniesienie świec, tzw. gromnic. Kapłan poświęca je, a katolicy zanoszą światło do swoich domów.

2 lutego ksiądz przeczyta fragment Biblii, w którym Maryja i Józef przynoszą Jezusa do świątyni. Stąd też nazwa Święto Ofiarowania Pańskiego.

Dlaczego 2 lutego to Matki Boskiej Gromnicznej?

Skoro w niedzielę chrześcijanie świętują Ofiarowanie Pańskie, to dlaczego nazywamy ten dzień Matki Boskiej Gromnicznej? Katolicy chcą czcić Maryję, która w świątyni ofiarowała swojego syna, ich Zbawiciela. Zgodnie z wierzeniami, gromnica ma chronić domy przed burzami i innymi nieszczęściami. Wspólne spotkanie na modlitwie ze świecami ma rozwijać wspólnotę.

Niektórzy wierzą, że pogoda, którą zastaną 2 lutego będzie z nimi przez całą wiosnę. Jeśli natomiast tego dnia pojawi się sporo śniegu, to będzie to oznaczało trudny czas dla rolników.

