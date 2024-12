Zobaczyliśmy, jak jeździ 79-letni ojciec Rydzyk. Oczy wyszły nam z orbit!

Babcia była pewna, że Monika wciąż śpi. Przedszkolanka leżała cała we krwi!

Spis treści

Ojciec Rydzyk ma 79 lat i sam prowadzi auto

Ojciec Tadeusz Rydzyk, w maju przyszłego roku skończy 80 lat. Mimo to, ciągle sam prowadzi samochód. Nasi dziennikarze mieli dużo szczęścia i mogli sprawdzić, jak sobie radzi na toruńskich drogach. Tajemnica poliszynela jest to, że ojciec Rydzyk odprawia mszę raz w tygodniu, o godzinie 12:00. Robi to w wybudowanym przez swoją fundację kościele za ponad 110 milionów złotych. W tenże dzień, nasi dziennikarze zajechali na parking koło kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Toyota, którą od lat jeździ ojciec Rydzyk, stała pod kościołem. Wcześniej upewniliśmy się, kto będzie prowadził toyotę. Bez dwóch zdań, gdy japoński samochód przemknął obok auta naszych dziennikarzy, za jego kierownica osobiście siedział ojciec Rydzyk.

Ojciec Rydzyk jest świetnym kierowcą. Sprawdziliśmy!

Jak wyglądała jazda po Toruniu za zakonnikiem? Ojciec Rydzyk skręcił w prawo, nasi dziennikarze pojechali za nim. To, co zrobił ojciec Tadeusz Rydzyk na ulicy Szosa Bydgoska w Toruniu, zapamiętamy na długo. Po raz kolejny zakonnik nas zaskoczył. Ten niespełna 80-letni mężczyzna zachował się na drodze, jak filmowy James Bond.

Nasi dziennikarze - chcąc nie chcąc - musieli wyprzedzić samochód Rydzyka, bo on stanął na poboczu. Nasi dziennikarze się nie poddali i zajechali na pobliską stację. I po raz kolejny Tadeusz Rydzyk nas zaskoczył. Gdy jechaliśmy za nim, to on tak poprowadził swój samochód, aby ponownie nas zgubić.

Domyślaliśmy się, gdzie Tadeusz Rydzyk może jechać. Udało nam się go szybko dogonić. Niestety, po kilku kilometrach straciliśmy ojca Rydzyka z oczu. Morał z tego jest taki, że bez dwóch zdań Tadeusz Rydzyk jest doskonałym kierowcą i nie łamie przepisów. Ci, którzy debatują nad odbieraniem prawa jazdy osobom w podeszłym wieku, dostali solidny kontrargument.

