15 sierpnia: Co to za święto? Czy trzeba iść do kościoła? Nie ma żadnych wątpliwości

15 sierpnia: Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Wojska Polskiego

Święto państwowe i katolickie jednego dnia - tak wygląda czwartek (15 sierpnia). W tym roku tradycyjna defilada odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Samorządy przygotowują również lokalne uroczystości. Wydarzenia związane z bohaterskimi żołnierzami to jedno, ale 15 sierpnia praktykujący katolicy świętują Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Chrześcijanie wierzą, że Najświętsza Maryja Panna, po zakończeniu jej ziemskiego życia została wzięta do nieba. W polskiej tradycji to również Święto Matki Boskiej Zielnej. Uczestnicy mszy świętej wówczas do kościołów kwiaty, zboże i inne rośliny, a ksiądz dokonuje ich poświęcenia. Zdarza się jednak tak, że katolicy mają problem z dotarciem do świątyni i zastanawiają się, czy wzięcie udziału w Eucharystii jest obowiązkowe.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest obowiązkowe

Nasi dziennikarze sprawdzili prawo kanoniczne i listę świąt nakazanych. Kościół Katolicki nie zostawia wątpliwości - 15 sierpnia (WNMP) to święto obowiązkowe dla wiernych, podobnie jak m.in. 1 i 6 stycznia, 1 listopada, Wielkanoc, czy Boże Narodzenie. Oznacza to, że jeśli chrześcijanin ma możliwość, to musi pojawić się na mszy. Jeśli tego nie zrobi, to wówczas popełni grzech, z którego będzie musiał się wyspowiadać w konfesjonale. Dotyczy to przykazania "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił".

Jak już wspominaliśmy wyżej - warto zabrać ze sobą kwiaty, owoce, warzywa lub zioła. Kapłan poświęci je w świątyni, a rolnicy będą dziękować Maryi za plony z prośba o dalszą pomoc. W kościołach zazwyczaj obowiązuje niedzielny porządek mszy świętych, ale dla pewności warto zobaczyć ogłoszenia na stronach lokalnych parafii. Wówczas unikniemy ewentualnych niespodzianek.

Co równie istotne - 16 sierpnia nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy. Jeżeli ktoś chce mieć długi weekend, to musi się dogadać z pracodawcą i załatwić sobie takowe wolne. Nie brakuje rzecz jasna zakładów pracy, które wychodzą z odgórną inicjatywą i dają swojej załodze wolne.

