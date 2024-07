Ojciec Rydzyk jakiego nie znamy? Tak postrzegają go fanki Radia Maryja

Słuchacze Radia Maryja i widzowie TV Trwam nie przestają wspierać ojca Rydzyka. Redemptorysta jest w ścisłej czołówce postaci, wywołujących największe emocje. W lipcu prezentowaliśmy w naszym serwisie ciekawe liczby, dotyczące Geotermii Toruń, na której zakonnik zarabia niemałe pieniądze. To z pewnością ucieszy jego zwolenników, którzy po przejęciu władzy przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę obawiali się o losy rozgłośni i telewizji ojca Rydzyka. Jedno jest pewne - 79-latek nadal może liczyć na konkretne wsparcie.

- Większość osób z naszego Koła Przyjaciół Radia Maryja wpłaca jakieś datki na konto fundacji ojca Tadeusza. Ja rzadko kiedy mogę sobie na to pozwolić, dlatego robię to, co umiem najlepiej: dziękuję mu słowem pisanym - powiedziała "Onetowi" pani Iwona, rencistka z Koszalina, która pisze wiersze o swoim bohaterze. Fanka zakonnika dodaje, że jest on mądrym i przy tym skromnym człowiekiem. Zwraca również uwagę na jego aktywność, związaną z polityką.

- Wielu zarzuca mu, że się miesza do polityki, ale on tak naprawdę nie popiera żadnej partii, każdemu patrzy na ręce. PiS po prostu jest mu najbliższy, bo to są ludzie wierzący, broniący naszej religii w tym kraju, ludzie, którzy mają wartości. Ale on krytykował i Jarosława Kaczyńskiego i Tuska, z nikim się nie układał - podkreśliła.

Ojciec Tadeusz Rydzyk powinien zostać prezydentem?

Pani Iwona podkreśliła również, że wiedzę na temat ojca dyrektora czerpie z TV Trwam i Radia Maryja. Innych kanałów telewizyjnych nie lubi, ponieważ "jest tam bardzo dużo nienawiści". Jeszcze dalej idzie pani Alicja, 78-latka z Krosna.

- Ja za ojca Rydzyka oddałabym życie. To jest człowiek, który ma w sobie niesamowitą mądrość i klasę. On powinien zostać prezydentem, a nie Andrzej Duda - podkreśliła rozmówczyni "Onetu", która dla redemptorysty upiekła swego czasu chleb i zrobiła na drutach ciepłe rękawice. W kontrze do tych opinii staje 56-letni pan Julian, który swego czasu prowadził fanpage Radia Maryja. Nazywa medialne imperium ojca Rydzyka "sektą".

Cała trojka rozmówców dziennikarki popularnego serwisu zgodnie przyznaje, że po odejściu ojca Rydzyka trudno będzie znaleźć następców.

Nie tylko radio i telewizja. Tak można zjeść u zakonnika

Nasi dziennikarze sprawdzili i potwierdzają - ojciec Rydzyk przemawia do wiernych nie tylko przez radio i telewizję. "Super Express" wybrał się do kawiarni, którą prowadzą ludzie zakonnika. Recenzja była jednoznaczna - jest tanio i pysznie. Lokal znajdziemy w samym sercu "imperium ojca Rydzyka", przy wylotówce na Bydgoszcz. Na ogół gośćmi są pielgrzymi i studenci uczelni ojca Rydzyka, ale po wizycie reporterów i TikTokerów, restauracja z pewnością zyskała na popularności. Uczestnicy imprez w stylu urodzin Radia Maryja powinni odwiedzić to miejsce.

