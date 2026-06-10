Zaatakował na Bydgoskim Przedmieściu. Obława za napastnikiem zakończona

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Marta Łazarska
Marta Łazarska
2026-06-10 10:38

Policyjna obława w Toruniu zakończona sukcesem. Funkcjonariusze zatrzymali w nocy mężczyznę, który dopuścił się ataku na dwie osoby przy ulicy Mickiewicza. Działania mundurowych przeciągnęły się na kilkanaście godzin. Szczegóły poniżej.

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Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe Policyjna obława

Dwie osoby zaatakowane na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu

Dramatyczne chwile rozegrały się we wtorek w okolicach godziny 14:00 przy toruńskiej ulicy Mickiewicza. Napastnik rzucił się tam na kobietę oraz mężczyznę, w skutek czego poszkodowana odniosła obrażenia palca. Jak przekazała stacji Radio ESKA Toruń podkomisarz Dominika Bocian, reprezentująca miejscową Komendę Miejską Policji, sprawca i ofiary nie byli sobie obcy. Po incydencie mężczyzna natychmiast zbiegł, co zapoczątkowało szeroko zakrojoną operację mundurowych. Zatrzymanie nastąpiło po upływie kilkunastu godzin.

- Do godzin nocnych trwały poszukiwania mężczyzny, w związku z wtorkowym zgłoszeniem. Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia namierzyli go o godzinie 2 w nocy na terenie ogródków działkowych przy ul. Przybyszewskiego. Mężczyzna został zatrzymany. Najprawdopodobniej 10 czerwca zostanie rozliczony do tej sprawy - przekazała szczegóły podkomisarz Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Obecnie śledczy nie ustalili jeszcze, co skłoniło mężczyznę do agresji. Policjanci od początku akcji uspokajali mieszkańców, zapewniając, że mają wszystko pod kontrolą i nie ma powodów do niepokoju. Portal "Oto Toruń" podał, że mundurowi znali personalia sprawcy już dwie godziny po niepokojącym zdarzeniu. 

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POLICJA TORUŃ