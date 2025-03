i Autor: KPP Brodnica

rodzina apeluje o pomoc

Miał jechać do pracy, ale nigdy tam nie dotarł! Co się stało z 52-letnim Tomaszem?

Kolejne tajemnicze zniknięcie mieszkańca woj. kujawsko-pomorskiego. Jak przekazali brodniccy policjanci, Tomasz Nizgorski wyszedł z domu 12 marca 2025 roku około godziny 5:20 i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną ani pracownikami. Śledczy ustalili, że zaginiony nie dotarł rano do pracy, a jego miejsce pobytu jest nieznane. Co się stało z mężczyzną? Rodzina apeluje o jakiekolwiek informacje!