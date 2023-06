Miał ponad cztery promile i zajechał swoim audi na stację. Nie zgadniesz, na kogo trafił!

O szczegółach tego zdarzenia informuje "Super Express" nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek z biura prasowego KMP we Włocławku. We wtorek (30 maja 2023 r.) po godzinie 17:00, jeden z włocławskich policjantów wracał ze służby i postanowił zatankować na stacji paliw. - Od razu podbiegła do niego kobieta z prośbą o pomoc w zatrzymaniu pijanego kierowcy, który przyjechał na stację i wkrótce będzie chciał odjechać. Z kolei inny świadek dzwonił w tym czasie na numer alarmowy - przekazuje oficer prasowa włocławskiej komendy.

Włocławek. Ponad cztery promile za kierownicą audi. Zatrzymany przez policjanta po służbie

Policjant zareagował natychmiast i już po chwili był przy aucie, do którego wsiadał wskazany przez świadka mężczyzna. Funkcjonariusz od razu wyczuł od niego silną woń alkoholu, dlatego uniemożliwił mu wejście do pojazdu.

- Mężczyzna próbował jeszcze ratować się ucieczką, ale szybko został obezwładniony przez policjanta, który na co dzień realizuje zadania związane z zatrzymywaniem przestępców. Wkrótce na miejsce dotarli też umundurowani policjanci pełniący służbę i zajęli się zatrzymanym. Badanie trzeźwości wykazało w organizmie 41-letniego kierowcy audi ponad cztery promile alkoholu - przekazuje nadkom. Seligowska-Ostatek.

Skrajnie nieodpowiedzialny mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. Policjanci już zatrzymali nieodpowiedzialnemu kierowcy prawo jazdy. - Dzięki właściwej reakcji świadków, a następnie sprawnemu działaniu policjanta po służbie, kompletnie pijany kierowca, stanowiący realne zagrożenie na drodze, został wyeliminowany z ruchu - podsumowuje policjantka.

