Miał zapłacić za kurs, a wyjął nóż i gaz! Brutalny napad na taksówkarza

Dantejskie sceny rozegrały się w poniedziałek (27 lutego 2023 r.) w godzinach wieczornych w Kowalewie Pomorskim (woj. kujawsko-pomorskie). Aspirant Justyna Skrobiszewska z KPP w Golubiu Dobrzyniu poinformowała nas, że ok. 18:40 patrol ruchu drogowego golubsko-dobrzyńskiej policji dostrzegł mężczyznę wzywającego pomocy. - Mundurowi od razu podbiegli do niego. Okazało się, że 70-letni kierowca taksówki padł ofiarą napadu i jest ranny. Funkcjonariusze natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy, równolegle wzywając pogotowie ratunkowe - przekazała policjantka.

Jechał z nim z Torunia do Kowalewa Pomorskiego. Agresor wyjął nóż

- Pokrzywdzony powiedział, że do Kowalewa Pomorskiego przyjechał z nieznanym mężczyzną, który zamówił kurs z Torunia do Kowalewa Pomorskiego. Po dojechaniu na miejsce, siedzący obok niego klient, zamiast zapłacić za kurs, użył wobec niego gazu, a następnie ugodził go nożem i uciekł - przekazała nam asp. Skrobiszewska.

Informacja o zdarzeniu natychmiast trafiła do okolicznych patroli. Policjanci z golubsko-dobrzyńskiej jednostki zostali postawieni w stan gotowości. Ściśle współpracowali też z policjantami z Torunia, Wąbrzeźna i Rypina. Funkcjonariusze użyli psa tropiącego, który natychmiast podjął trop. Przełom przyszedł bardzo szybko.

- Efektem tych dynamicznych działań, było zatrzymanie, w niespełna dwie godziny od zdarzenia, sprawcy brutalnego napadu. Mężczyzna został ujęty w powiecie golubsko-dobrzyńskim. To 40-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego. Zaraz po zatrzymaniu trafił prosto do policyjnego aresztu - poinformowała oficer prasowa KPP w Golubiu Dobrzyniu.

Trwa prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. Wkrótce mężczyzna ma usłyszeć zarzuty. Jeśli potwierdzą się dotychczasowe ustalenia, to może mu grozić nawet dożywocie. Do tematu będziemy wracać.

