Kryminalni nie mogli przejść obojętnie obok nagrania, na którym 24-letni mieszkaniec Wąbrzeźna, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z klubów piłkarskich, uderza przypadkowe osoby, zmuszając je jednocześnie do określonych zachowań. - Jedno z nagrań przedstawia również fakt dokonania zuchwałej kradzieży przez agresora. Jego 21-letni kompan, pochodzący również z Wąbrzeźna nagrywał wszystko telefonem, namawiając go do dalszej agresji - wyjaśnia asp. Krzysztof Świerczyński z KPP Wąbrzeźno. Policjanci nie mieli problemów z ustaleniem tożsamości agresywnych mężczyzn. Zatrzymali 4 osoby, z czego dwie przesłuchali w charakterze świadków.

W trakcie zatrzymania, policjanci ujawnili przedmioty związane ze środowiskami pseudokibiców, między innymi banery, noż, gaz pieprzowy czy kije bejsbolowe. Na tym nie koniec - w trakcie przeszukania mieszkania, funkcjonariusze ujawnili ponad 120 g amfetaminy. "Łupy" policji możecie zobaczyć w naszej galerii.

Wąbrzeźno: Zarzuty dla pseudokibiców

Oficer prasowy KPP Wąbrzeźno przekazuje, że dwaj zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Agresywny 24-latek usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby, zmuszania jej do określonego zachowania, zuchwałej kradzieży oraz posiadania i handlu narkotykami. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Jego 21-letni kompan również usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby, zmuszania jej do określonego zachowania w charakterze występku chuligańskiego. Grozi mu do 5 lat więzienia. - Decyzją sądu wobec mężczyzn zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe - podsumowuje asp. Świerczyński.

