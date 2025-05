Motocyklista uderzył w słup i zginął! Zarzuty dla 20-latki

Motocyklista uderzył w filar mostu i zginął, wcześniej zderzył się z autem. 20-letniej kierującej grozi nawet 8 lat więzienia

Dwudziestoletnia kobieta usłyszała zarzuty w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło późnym wieczorem w czerwcu 2024 roku na moście im. Marszałka Rydza-Śmigłego we Włocławku. Co się wtedy stało? Rówieśnik oskarżonej, dwudziestoletni motocyklista uderzył w kierowany przez nią samochód osobowy, stracił panowanie nad jednośladem, uderzył w krawężnik, a następnie w słup. Niestety, zginął na miejscu. Zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszała 20-latka z powiatu włocławskiego. Jak podaje "Pomorska", powołując się na prokuraturę, kobieta nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. W kwietniu 2025 roku Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko kobiecie.

"Kierujący motocyklem honda, wykonując manewr wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem"

"Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że kierujący motocyklem honda, wykonując manewr wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego najechał na krawężnik i uderzył w filar mostu. Niestety 20-letni motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśni prowadzone śledztwo" - powiedziała po wypadku nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.

"Zamierzając zmienić kierunek jazdy nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym"

"Kobieta podejrzana jest o to, że w czerwcu 2024 roku we Włocławku na moście im. Marszałka Rydza Śmigłego zamierzając zmienić kierunek jazdy nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że nie zachowała szczególnej ostrożności przy zmianie pasa ruchu i nienależycie obserwowała sytuację na drodze za sobą, w wyniku czego nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu wyprzedzającemu ją lewym pasem jezdni kierującemu motocyklem i doprowadziła do spowodowania wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń, w wyniku których doszło do jego zgonu, tj. o czyn z art. 177 § 2 k.k." - głosi komunikat prokuratora Arkadiusza Arkuszewskiego z Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Oskarżonej 20-latce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

