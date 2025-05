Nadchodzi ochłodzenie. Synoptycy z IMGW podali daty i zapowiadają „pożegnanie”

Cieplejszy, ale burzowy początek tygodnia w Polsce. Koniec przymrozków

Już w niedzielę (1 czerwca) początek meteorologicznego lata. Jaką pogodą pożegna nas wiosna? Według IMGW "rozpoczynający się tydzień z dużymi zmianami jeśli chodzi o temperaturę". Co to oznacza? Cieplejszą pierwszą połowę tygodnia i lekkie ochłodzenie na koniec maja. Pojawi się przelotny deszcz, lokalne burze, ale i chwile ze słońcem. W najbliższym tygodniu możliwy jest też silniejszy wiatr, głównie w północnej Polsce. IMGW zapowiada też, że "powinniśmy już pożegnać przygruntowe przymrozki".

Na poniedziałek (26 maja) synoptycy zapowiadają przelotny deszcz oraz burze, w pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Opolszczyznę i Śląsk. - W ich trakcie możliwe są opady deszczu od 20 mm do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz grad - zapowiada IMGW. Najchłodniej nad morzem i w kotlinach górskich, tam termometry wskażą od 12°C do 17°C. Najcieplej we wschodniej Polsce oraz na krańcach zachodnich, tam około 21°C.

We wtorek (27 maja) przelotny, słaby deszcz na północy, północnym wschodzie, a także miejscami w centrum i na krańcach południowych. Najchłodniej nad morzem i w kotlinach górskich, tam od 14°C do 17°C. Na południowym wschodzie od 19°C. Najcieplej w zachodnich regionach, tam do 22°C.

W środę (28 maja) pogoda podzieli Polskę na pogodny wschód i deszczowy zachód. Na krańcach krańcach północno-zachodnich możliwe również burze. W zachodniej Polsce temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, na pozostałym obszarze na termometrach od 20°C do 22°C. - Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, tylko na południowym wschodzie północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h - zapowiada IMGW.

Ochłodzenie pod koniec maja

W czwartek (29 maja) przelotny deszcz, a na wschodzie, w centrum i południowym wschodzie wystąpią również prognozowane też burze. Temperatura spadnie, nad morzem i w kotlinach górskich maksymalnie 13°C. Na pozostałym obszarze od 15°C do 19°C. - Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h - prognozuje IMGW.

Powrót wysokich temperatur z początkiem czerwca

Co z pogodą w weekend? W piątek (30 maja) możliwy przelotny deszcz. Najchłodniej nad morzem i w zachodniej Polsce, tam na termometrach 13-14°C, najcieplej w centrum i na południowym wschodzie, do 18-19°C. Podobna pogoda ostatniego dnia maja, ale już znacznie cieplej. Najchłodniej nad morzem oraz na Podhalu, tam około 15°C. Na północnym wschodzie 16-17°C, w centrum około 19°C. Najcieplej w zachodnich regionach, tam do 22°C. Czerwiec powita nas słoneczną pogodą na północnym zachodzie. Dość pogodnie na pozostałym obszarze kraju. Deszcz jedynie przelotny, we wschodniej Polsce możliwe burze. Zrobi się znacznie cieplej, nawet do 26°C w zachodnich regionach. Na wschodzie 20°C, w centrum około 23°C. Najchłodniej nad morze, tam na termometrach od 16°C do 18°C.

Źródło: IMGW

