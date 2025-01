Najlepsze toruńskie liceum spadło w prestiżowym rankingu. To nie koniec

Spis treści

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2025

W połowie stycznia poznaliśmy najlepsze licea i technika według miesięcznika "Perspektywy". Kapituła rankingu pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Nasi dziennikarze przygotowali zestawienie 15 najlepszych szkół według szanowanego pisma. Znajdziecie je w galerii, którą zamieszczamy poniżej. Pod zdjęciami omówimy temat, ze szczególnym uwzględnieniem placówek, mieszczących się w Toruniu.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu spadło w rankingu

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące działające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika co roku znajduje się w czołówce liceów. Według najnowszego rankingu „Perspektyw” szkoła zajmuje 6. miejsce w Polsce (jest to spadek z miejsca czwartego), 1. w województwie kujawsko-pomorskim. Jest także na 1. miejscu wśród liceów akademickich oraz na 5. wśród szkół olimpijskich. W rankingu maturalnym liceów ULO znalazło się na 9. pozycji. To nadal ścisła, krajowa czołówka, więc nie ma powodu do zmartwień.

Zawsze się starać. Chronić otwartość, otwierać przestrzeń do rozwoju w tym, w czym każdy uczeń przeczuwa swoją przyszłość. Łączyć wybitne osobowości nauki uniwersyteckiej z nieszablonowym myśleniem kreatywnej młodzieży. To oczywiście w dużym skrócie zawarcie te wartości, które stanowią o naszym sukcesie - tak o przepisie na dobry wynik mówiła nam w zeszłym roku dyrektorka, Beata Trapnell.

Szkoły z Torunia w rankingu Perspektywy 2025

W rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce znalazły się też inne toruńskie placówki:

I LO zajęło 81. miejsce (2. w województwie kujawsko-pomorskim),

IV LO – 145. miejsce (5. w województwie),

X LO – 251. miejsce (8. w województwie),

V LO – 357. miejsce (17. w województwie),

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (ZSM) - 804. miejsce (28. w województwie),

VIII LO – 958. miejsce (33. w województwie).

Na pierwszym miejscu w kraju wśród liceów ogólnokształcących uplasowało się warszawskie XIV LO im. Stanisława Staszica, na drugim - V LO im. Augusta Witkowskiego z Krakowa, na trzecim - XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

W ogólnopolskim rankingu techników najwyżej uplasowało się Technikum nr 5 - na 58. miejscu (3. w województwie kujawsko-pomorskim). W rankingu maturalnym szkoła zajmuje 42. miejsce.