Tak złodziej włamuje się do twojego domu. Potrzebuje 30 sekund, instrukcja jest na tym nagraniu

To nie koniec?

Powiaty lipnowski, rypiński, brodnicki i inne regiony województwa kujawsko-pomorskiego - one kryją bardzo zabawne nazwy miejscowości. Mieszkańcy największych miast tego regionu być może nie spodziewają się, jakie "skarby" kryje najbliższa okolica. Załoga portalu se.pl zaprasza was na podróż po osobliwych zakątkach województwa kujawsko-pomorskiego. Zapewniamy was, że kierowcy, którzy tamtędy przejeżdżają, często przecierają oczy ze zdumienia!

Najśmieszniejsze nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie galerię ze zdjęciami!

Przygotowaliśmy zestawienie - naszym zdaniem - najzabawniejszych nazw miejscowości, kolonii i osad, leżących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zamieszczamy je w poniższej galerii. Wystarczy kliknąć pierwsze zdjęcie i przewijać. Czegoś w niej zabrakło? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach!

Sonda Czy uważasz, że te nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem są zabawne? Tak Nie Nie mam zdania