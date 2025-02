Kapitan zdradza tajemnice aresztu śledczego. Nieznane historie z Okrąglaka

Architektura toruńskiego więzienia jest wyjątkowa. To jedyne tego typu więzienie w Europie. Takie samo jest na Kubie. Architektura wynikała z teorii filozofa Jeremiego Benthama, który zakładał, że strażnik więzienny powinien widzieć i słyszeć z każdego miejsca budynku, wszystko co się dzieje. Gdy staniemy na środku, to widzimy i słyszymy wszystkie poziomy aresztu. To ułatwia, ale też utrudnia pracę. Z założenia jesteśmy aresztem, a zatem jesteśmy zobowiązani do izolowania sprawców przestępstw i wspólników - podkreśla pani kapitan.