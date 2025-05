Piramidy w Polsce - gdzie się znajdują?

Piramidy większości osób kojarzą się tylko i wyłącznie z Egiptem. Nie ma się co dziwić, to niemalże stolica takich grobowców. Właśnie tam znajduje się słynna na cały świat piramida Cheopsa zbudowana w okresie Starego Państwa ok. 2560 lat p.n.e.

Miłośnicy takich budowli co roku chętnie odwiedzają region w północno-wschodniej Afryce, lecz - jak się okazuje - by zobaczyć tak wyjątkowe obiekty, wcale nie muszą opuszczać Polski.

W naszym kraju także możemy pochwalić się grobowcami, które, choć są mniej okazałe, to nadal intrygujące i z ciekawą historią. Gdzie dokładnie się znajdują i co warto o nich wiedzieć? Najstarsze spotkamy w województwie kujawsko-pomorskim. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej w galerii zdjęć.

