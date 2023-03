Nie żyje Waldemar Dąbrowski. Założyciel "Mateusza" poświęcił życie na pomaganie innym

Łzy same płyną do oczu

To była bardzo ważna postać nie tylko dla Torunia i okolic. Ośrodek Readaptacyjny "Mateusz" został założony przez Waldemara Dąbrowskiego w 2009 roku. Mężczyzna pomagał w nim osobom uzależnionym, samotnym, niekiedy takim, którzy opuścili więzienie i próbują wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. To m.in. oni mówili do niego "Tato". Taki był mężczyzna - nie chciał, aby ktokolwiek doświadczył samotności, z którą sam się przecież mierzył.

Waldemar Dąbrowski pomagał innym wyjść z kryzysu

Założyciel "Mateusza" nazywał to miejsce domem. - Faktycznie, jest to śluza wolności. Kiedyś tak to sobie określiliśmy ze znajomymi, właściwie są to słowa senatora Jana Wyrowińskiego. Na pewno dla wielu osób jest to namiastka domu - powiedział reporterce Radia ESKA Toruń Waldemar Dąbrowski. Ten człowiek zawsze wierzył, że człowiek zasługuje na kolejną szansę. Sam bardzo długo walczył z nałogiem alkoholowym, ale gdy się udało - postanowił, że czas na pomoc dla innych.

Toruń. Nie żyje Waldemar Dąbrowski. Rodzina w żałobie

- Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym zmarł nasz ukochany Mąż, Tata, Dziadek, Brat - Waldemar Dąbrowski - taki wpis pojawił się 8 marca na profilu "Mateusza" na Facebooku. Pogrążonej w żałobie rodzinie i bliskim mężczyzny składamy wyrazy głębokiego współczucia.

