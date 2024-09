Niewiarygodne! Co zrobił Emil Sajfutdinow? Manewr sezonu lidera KS Apatora Toruń [WIDEO]

Emil widział, co się dzieje i podjął dobrą decyzję o nagłym ścięciu do wewnątrz. To doświadczony zawodnik i wiedział, co należy zrobić. Świetna sprawa, że możemy jeździć razem. Mamy do siebie ogromne zaufanie - podkreślił Lambert w rozmowie z naszym dziennikarzem.