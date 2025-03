Spis treści

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu na ustach wszystkich

O toruńskim zoo zrobiło się głośno w listopadzie 2024 roku. Na świat przyszły taraje - piękne i niezwykle rzadkie kociaki. Dziennikarze nie bali się pisać o fenomenie na skalę światową. - Wyjątkowe wydarzenie, o którym na pewno będziemy długo pamiętać i się nim chwalić, bo są ku temu powody. Rzeczywiście, jako pierwsi w historii ogrodów zoologicznych w Polsce, rozmnożyliśmy ten rzadki i zagrożony wyginięciem gatunek kotów. Co więcej, urodziła się aż czwórka. Niestety, najsłabsze nie przeżyło, ale trójeczka rozwijała się bardzo dobrze - powiedziała nam Beata Gęsińska, dyrektorka zoo. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Taraje ponownie zostały rodzicami. Toruńskie zoo przeszczęśliwe

W marcu 2025 roku temat tarajów powrócił. Kociaki czują się w zoo znakomicie. W połowie miesiąca dyrektorka Ogrodu ponownie opowiadała nam o pięknym zdarzeniu.

- Tegoroczne narodziny tarajów zbiegły się z ich świętem, tak można powiedzieć. Takiego zbiegu okoliczności nie mogliśmy sobie wymarzyć. 1 luty to Światowy Dzień Taraja, a tu rano opiekunowie odkryli, że mamy trzy młode. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek powtórzy się coś takiego, żeby w dzień swojego święta urodziły się nam te bardzo ciekawe i zagrożone niestety koty. Wygląda na to, że ta para rodzicielska czuje się u nas bardzo dobrze, a nie jest to takie oczywiste. Różne ogrody mają skompletowane pary, ale nie jest łatwo dochować się tych kotów - powiedziała Beata Gęsińska.

Kangurzątka dołączyły do rodziny

Walabia Benetta - taka nazwa brzmi skomplikowanie, ale jeśli wspomnimy o małych kangurzątkach, to nasi czytelnicy od razu się rozczulają. To właśnie w toruńskim zoo na świat przyszły małe kangury. Piotr Szabowski, który w zoo opiekuje się zwierzętami powiedział nam, że było to spore zaskoczenie. Ekspert opowiedział również, jakie mogą być dalsze losy walabii. - Łącznie mamy w tej chwili cztery małe w torbach przy układzie pięć samiczek i jeden samiec. To są nasze dorosłe walabie. Walabie Benetta są to torbacze z rodziny kangurowatych - przekazał.

