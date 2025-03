Piękne i niezwykle rzadkie kociaki urodziły się w toruńskim zoo. Fenomen na skalę światową

Pogoda może je zachęcić. Myślę, że gdy te dni będą coraz cieplejsze i słoneczne, to naturalnie samica będzie je po prostu zachęcała, aby wychodziły. Niedawno osoby, które były akurat około 16:30 miały szansę zobaczyć wszystkie trzy maluchy wraz z matką. Teraz ojca oddzieliliśmy, aczkolwiek w tym roku on nawet asystował przy porodzie, był razem z samicą. Oddzieliliśmy go, ponieważ to są zbyt cenne maluchy, aby ryzykować nieprzewidziane wypadki - mówi dyrektorka toruńskiego zoo.